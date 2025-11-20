Básquet Coruña cae en Copa y se centra en la liga

La primera derrota de la temporada llegó para Básquet Coruña en forma de sorpresa. Los de Carles Marco perdieron ante Tizona por 83-95 tras jugar un mal último cuarto. El conjunto naranja queda apeado de la Copa en octavos de final y centra ya toda su atención en liga.

El equipo llegó a tener una ventaja de 16 puntos en el tercer cuarto pero acabó sucumbiendo ante un rival que afrontó muy motivado esta competición.

Los naranjas descansan este fin de semana y tampoco jugarán el siguiente por los encuentros internacionales. La plantilla intentará recuperar sensaciones y superar las molestias físicas que afectan a varios jugadores coruñeses.

En liga el equipo es líder con ocho victorias en ocho encuentros. La prioridad es llegar de la mejor manera posible a un exigente mes de diciembre y enero en el que habrá varios enfrentamientos directos.

De hecho, en caso de haber superado esta ronda copera, el conjunto naranja se habría tenido que medir a Estudiantes en Magariños el próximo 7 de enero, solo tres días antes de visitar la pista de Alicante.

Lo más inmediato llegará el próximo domingo 7 de diciembre. El equipo jugará por primera vez en domingo a las 12:30 y recibirá en el Coliseum a Palencia, otro de los candidatos a pelear por el ascenso.