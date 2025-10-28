Imagen de la firma del acuerdo.

Vegalsa-Eroski y el Básquet Coruña renuevan su alianza para impulsar el deporte y la solidaridad

La compañía gallega y el club sellan por quinta temporada consecutiva un acuerdo que promueve la vida saludable y el compromiso social desde el baloncesto

Vegalsa-Eroski y el Club Básquet Coruña han renovado por quinta temporada su colaboración, reafirmando un proyecto común que une deporte, salud y solidaridad.

Foto de familia de la presentación “É bo que sexa de aquí”.

El acuerdo se firmó en el Coliseum, con la presencia del director general de la compañía, José Manuel Ferreño, y el presidente del club, Pablo De Amallo.

El acuerdo va más allá del patrocinio deportivo, incluyendo talleres y actividades solidarias que fomentan los valores del baloncesto y la vida activa.

Vegalsa-Eroski apoyará cuatro causas sociales impulsadas por el club, como las visitas de jugadores al Hospital Materno Infantil de A Coruña o los encuentros con Down Coruña.

Además, se celebrarán tres talleres de hábitos saludables en los campus infantiles de Navidad, Semana Santa y verano.

También habrá acciones para empleados y clientes, como encuentros con jugadores, sorteos de entradas y camisetas firmadas, y una jornada de convivencia.

La empresa gallega será, además, patrocinadora oficial del equipo, que compite en la Primera FEB, y patrocinadora del marcador al final de cada cuarto y de uno de los partidos de la temporada, reforzando así su presencia junto a la afición en los momentos más decisivos del juego.