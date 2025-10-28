Vegalsa-Eroski y el Básquet Coruña renuevan su alianza para impulsar el deporte y la solidaridad

Vegalsa-Eroski y el Club Básquet Coruña han renovado por quinta temporada su colaboración, reafirmando un proyecto común que une deporte, salud y solidaridad.

El acuerdo se firmó en el Coliseum, con la presencia del director general de la compañía, José Manuel Ferreño, y el presidente del club, Pablo De Amallo.

El acuerdo va más allá del patrocinio deportivo, incluyendo talleres y actividades solidarias que fomentan los valores del baloncesto y la vida activa.

Vegalsa-Eroski apoyará cuatro causas sociales impulsadas por el club, como las visitas de jugadores al Hospital Materno Infantil de A Coruña o los encuentros con Down Coruña.

Además, se celebrarán tres talleres de hábitos saludables en los campus infantiles de Navidad, Semana Santa y verano.

También habrá acciones para empleados y clientes, como encuentros con jugadores, sorteos de entradas y camisetas firmadas, y una jornada de convivencia.

La empresa gallega será, además, patrocinadora oficial del equipo, que compite en la Primera FEB, y patrocinadora del marcador al final de cada cuarto y de uno de los partidos de la temporada, reforzando así su presencia junto a la afición en los momentos más decisivos del juego.