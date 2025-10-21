Yoanki Mencía pide perdón y quiere una segunda oportunidad en el Básquet Coruña

Tras reconocer varios delitos por violencia de género a su expareja, el jugador del Básquet Coruña Yoanki Mencía ha sacado un comunicado pidiendo perdón y una segunda oportunidad.

"Al igual que cuando llegué a este club todos ustedes (afición, directiva y equipo) me brindaron su compromiso y su apoyo, creo que hoy se merecen que les hable con total sinceridad de los últimos acontecimientos que repercuten a mi persona", inicia el texto.

"Estas últimas semanas han sido muy difíciles a nivel personal, por todo lo que se ha ido diciendo de mí. Asumo los errores que cometí, sin ningún ánimo de exculparme ni ofrecer justificación alguna. Pero también me gustaría recalcar que mucho de lo que se dice no es cierto", razona.

Reconoce el delito de malos tratos

El jugador naranja ha explicado que "me he declarado culpable de un delito de malos tratos. La justicia ha dictado una sentencia y cumpliré con cada una de las medidas impuestas".

"Sobre todo, me gustaría pedir disculpas a las personas afectadas por esta situación, así como a mi familia, a mis compañeros de equipo, a mis clubes, Casademont Zaragoza y Leyma Coruña, y a todas las personas que me han apoyado dentro y fuera de la cancha", continúa.

"Me siento profundamente arrepentido por lo sucedido. Asumo mi responsabilidad con humildad, y sobre todo con el compromiso firme de aprender de esto y evitar vivir una situación similar. Nunca se lo desearía a nadie", dice.

"Agradezco profundamente a la Justicia por su labor y por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Creo en ella y en la posibilidad de cambiar y así lo haré", comenta.

Una segunda oportunidad

"También me gustaría pedir a esta afición y a este equipo una segunda oportunidad, porque independientemente de lo sucedido, su trayectoria y el transmitirme su apoyo han significado mucho para mí y me han ayudado a afrontar cualquier tipo de dificultad", solicita el jugador del Básquet Coruña.

El comunicado finaliza con un último agradecimiento: "Gracias a todos los que me han brindado apoyo en este momento tan difícil".