El jugador de Básquet Coruña, Yoanki Mencía, admite uno de los cargos por violencia de género

El ala pívot de Básquet Coruña, Yoanki Mencía, ha reconocido uno de los dos delitos de violencia de género contra su expareja, además de uno por vejaciones en un grado leve.

La condena finalmente no implicará cárcel, siendo de 60 días de servicios a la comunidad y un año de alejamiento de la víctima por el delito de violencia de género, además de la imposibilidad de establecer contacto con ella por ninguna vía, ni personal ni telemática.

Por el delito de vejaciones leve, el juez ha determinado un castigo de cinco días de trabajos comunitarios.

Tras la ejecución de la misma, se determinará en qué servicio social se cumplirán.