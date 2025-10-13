Basquet Coruña
El jugador del Basquet Coruña Yoanki Mencía, acusado de violencia de género contra su expareja
El club coruñés indica que respetarán la presunción de inocencia del jugador y que está a la espera de la resolución judicial
Te puede interesar: Básquet Coruña arranca la temporada en el Coliseum
El Basquet Coruña ha lanzado este lunes un comunicado oficial en relación con el procedimiento judicial en el que está implicado el jugador Yoanki Mencía por presunta violencia de género contra su expareja.
El club herculino ha señalado que sigue atentamente la evolución del caso, respetando la presunción de inocencia y a la espera de la resolución judicial. Además, ha reafirmado su compromiso con los valores del respeto y la no violencia en todos los ámbitos de la sociedad.