El jugador del Basquet Coruña Yoanki Mencía, acusado de violencia de género contra su expareja

El Basquet Coruña ha lanzado este lunes un comunicado oficial en relación con el procedimiento judicial en el que está implicado el jugador Yoanki Mencía por presunta violencia de género contra su expareja.

El club herculino ha señalado que sigue atentamente la evolución del caso, respetando la presunción de inocencia y a la espera de la resolución judicial. Además, ha reafirmado su compromiso con los valores del respeto y la no violencia en todos los ámbitos de la sociedad.