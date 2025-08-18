El Básquet Coruña inicia la pretemporada con las pruebas médicas en el hospital Quirónsalud

Los jugadores del Básquet Coruña han iniciado esta mañana el trabajo con las pruebas médicas y reconocimientos en el hospital Quirónsalud.

Las pruebas han consistido en una analítica, electrocardiograma y ecocardiograma, que garantizan la puesta a punto de los jugadores para comenzar la nueva temporada

Estos exámenes han sido supervisados por el doctor Carlos Lariño, médico del club y del Hospital Quirónsalud A Coruña, y por el doctor José Manuel Vázquez, cardiólogo del centro.

El doctor Lariño ha destacado que las pruebas realizadas han servido para demostrar el excelente estado de salud en que se encuentran los jugadores del Club Básquet Coruña para iniciar con las mayores garantías la nueva temporada.

“Esperamos que el equipo afronte los partidos que empezarán a jugarse en breve con la misma energía, salud y éxito con los que han superado estos reconocimientos médicos”.

Desde la temporada 2006-07, el Hospital Quirónsalud A Coruña "realiza, de manera anual, los chequeos médicos de los jugadores del club coruñés de baloncesto como proveedor médico oficial.

Asimismo, dentro de esta colaboración, el Hospital Quirónsalud A Coruña ofrecerá consejos de salud de sus especialistas para abonados y seguidores que se difundirán por diferentes canales con el objetivo de promover hábitos de vida saludables" tal y como recuerdan en nota de prensa.

El Hospital Quirónsalud A Coruña se ha convertido en el centro de referencia para los jugadores del club ofreciendo una completa infraestructura técnica y humana.

Tiene en su plantilla un equipo médico de primer nivel que le permite atender más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas, en el que destaca el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica formada por especialistas de gran prestigio.

Este centro hospitalario cuenta con 100 camas de hospitalización, distribuidas en tres plantas y pone a disposición de todos los jugadores una completa dotación hospitalaria formada por un servicio de Urgencias 24 horas, seis quirófanos, cirugía robótica, un departamento de diagnóstico por la imagen y una de las más modernas salas de hemodinámica y cardiología intervencionista, entre otros.