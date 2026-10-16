Deportivo 1 - Levante 1: Los errores individuales castigan al Dépor

Un fallo de Leo Román y otro de Asp Jensen lastran a un Dépor que fue mejor que su rival y que se adelantó gracias al gol de Nsongo Bil

Dépor y Levante empataron a uno en un duelo que deja malas sensaciones a los coruñeses. Los blanquiazules se adelantaron con gol de Nsongo y fueron superiores a un rival que igualó tras un fallo de Leo Román. Jensen pudo hacer el segundo a puerta vacía pero su disparo se estrelló en el larguero.

El Deportivo hizo todo lo posible por llegar al descanso por delante en el marcador. Los de Hidalgo pusieron el ritmo y las ocasiones pero pecaron de falta de acierto. Por primera vez en mucho tiempo los pronósticos se cumplieron y el técnico apostó por el once esperado por todos con Leo en portería, Ximo, Giménez, Ede y Quagliata en defensa, Villares, Riki y Mario en el medio y Luismi, Yere y Bil en ataque.

Yere volvió a demostrar que sigue recuperando sensaciones y volvió a ser el faro del equipo en ataque. En sus botas nacieron las mejores llegadas de un equipo que se volcaba sobre la meta de Ryan. Nsongo perdonó en una galopada en la que se quedaba solo delante del portero pero su último control se iba demasiado largo y no podía definir. Fue la primera gran llegada de un Dépor que lo siguió intentando. Mario lo buscó en un centro chut que volvía a detener el guardameta visitante.

El paso de los minutos mantenía el escenario en el que el Dépor era mejor y buscaba el gol. Empujado el equipo por un Quagliata incansable, seguían las llegadas con peligro. El italiano disfrutó de la más clara en un disparo lejano que obligó a Ryan a realizar una gran intervención. Sin embargo los blanquiazules siguen regalando jugadas peligrosas en errores no forzados. Un fallo de Giménez en una entrega sencilla a punto estuvo de convertirse en el gol levantinista. El disparo final se envenenaba y Leo sacaba casi en línea de gol tras una gran reacción. Los visitantes también tuvieron una falta muy peligrosa en la frontal que sacaron sin consecuencias.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso del partido. Todo se iba a decidir en la segunda mitad. Hidalgo no introdujo cambios en el once y salió con el mismo equipo que inició el encuentro. Empezó mejor el Levante que aprovechó las polémicas decisiones de Orellana Cid para crecer en el partido. El colegiado no vio una clara patada por detrás a Villares y tampoco consideró penalti un derribo sobre Quagliata.

Los visitantes lo intentaban robando alto y generando sensación de peligro en un par de contras que no fueron capaces de definir. En los minutos de menor dominio llegaría el primer gol del partido. Gran salida de balón de Ede, recepción y galopada de Yeremay que finaliza con un disparo que rechaza Ryan y Nsongo aprovecha para marcar su primer gol en Primera. El gol premiaba el buen hacer de un Dépor que ya había movido el banquillo dando entrada a Alti y a Adama. El extremo buscó el segundo en otra buena acción de Yeremay que Adama finalizaba con un potente disparo que sacaba Ryan.

Los minutos pasaban y los blanquiazules no lograban hacer el segundo. El Levante se vino arriba e Hidalgo echó al equipo atrás con unos cambios excesivamente defensivos. Angeliño y Jensen entraban en lugar de a Yeremay y Riki. Los visitantes entendieron que era su momento y tras varios avisos llegaría el gol del empate. Balón al desmarque en ruptura, dejada atrás y disparo de Requena que se comía Leo Román. El guardameta volvía a ser protagonista por un gol que iba a privar al equipo de la victoria.

Los coruñeses lo intentaron en los últimos minutos con más corazón que cabeza y aún así tuvieron ocasiones para hacer el segundo. La más clara llegó en un robo alto que permitía a Villares plantarse solo ante Ryan. El canterano cedía a Jensen el balón y el disparo del nórdico se estrellaba en el larguero. Riazor no se podía creer la ocasión que había fallado su equipo. Los de Hidalgo tuvieron alguna llegada más pero el marcador ya no se movería.

La afición se marchaba decepcionada tras un partido que su equipo debió ganar. Los blanquiazules encadenan cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria y la semana que viene visitan el Metropolitano.