Deportivo - Levante: En busca de la victoria deseada

Duelo importante este viernes a las 21 horas en Riazor entre Dépor y Levante. Los coruñeses buscan un triunfo que se les ha resistido en las cuatro últimas jornadas. Los de Hidalgo solo han sumado dos de los últimos doce puntos en juego y necesitan una victoria para recuperar buenas sensaciones.

El conjunto blanquiazul llega a la cita con las bajas por lesión de Casadó, Aubameyang y Zaka, mientras que Amatucci no estará tras su expulsión en Anoeta. Enfrente llega un Levante que es cuarto por la cola con seis puntos. Los valencianos llegan tras lograr un punto in extremis ante el Sevilla el pasado lunes.

Ese será uno de los aspectos que pueden marcar el devenir del encuentro. El Levante jugó el lunes mientras que el Dépor visitó Anoeta el pasado sábado, una circunstancia que le permite tener dos días más de descanso que su rival.

Este será el primer encuentro en viernes que se dispute esta temporada en Riazor aunque se espera un buen ambiente de fútbol por parte de una afición que no ve a su equipo en partido oficial desde el pasado 20 de septiembre, fecha en la que empató a uno ante el Betis. En ese partido los blanquiazules cuajaron una segunda parte magnífica que debe marcar el camino a seguir en estos encuentros de Riazor.