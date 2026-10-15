El Deportivo confirma a sus socios que no habrá entradas para el Metropolitano

El Deportivo ha enviado un mail a sus socios este jueves confirmando la noticia que contábamos ayer en Quincemil: la afición blanquiazul no dispondrá de entradas en su visita al Metropolitano el próximo 24 de octubre.

La razón que esgrime la entidad colchonera es la celebración del día de las peñas, jornada para la que el club destina todas las entradas a sus aficionados. El Dépor explica que por esta razón, “la ausencia de sorteo no responde a una decisión del Deportivo ni a una limitación del sistema de reparto, sino al hecho de que el club no dispone de entradas visitantes para este encuentro que puedan ser puestas a la disposición de sus abonados.

Además también confirma que debido al principio de reciprocidad, los aficionados del Atlético tampoco recibirán entradas para el partido de la segunda vuelta. El club herculino adoptó la misma medida con los aficionados del Getafe después de que los dirigentes azulones no enviaran entradas al Deportivo por las obras del Coliseum.

La falta de un acuerdo general en el fútbol español provoca que cada club decida de manera unilateral las entradas que envía a su rival. El ejemplo contrario se vive en Europa, ya que por ejemplo la UEFA obliga a ceder un porcentaje fijo sobre el aforo oficial, algo que facilita los desplazamientos de las diferentes aficiones.