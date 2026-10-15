El Deportivo busca goleador ante la ausencia de Aubameyang

El Deportivo ha anotado doce goles en los ocho primeros encuentros de Liga. De ellos dos han sido en propia meta y los otros diez han tenido a un gran protagonista: Pierre Emerick Aubameyang. El delantero suma cinco tantos en sus seis partidos como titular. Su lesión obliga a otros jugadores de la plantilla blanquiazul a asumir una mayor responsabilidad de cara a portería.

Los cinco goleadores hasta la fecha han sido Luismi Cruz, Villares, Zaka (también lesionado en la actualidad), Mario Soriano y Yeremay. Estos dos últimos consiguieron anotar en Anoeta, el primer encuentro en el que Antonio Hidalgo perdía a Aubameyang.

Las cifras hablan por sí solas y los jugadores de ataque deben dar un paso adelante. Nsongo Bil, que está realizando un gran trabajo en presión y juego de espaldas, no ha visto portería en los dos primeros meses de competición. Además tanto los extremos como los mediapuntas necesitan aportar goles al menos durante las próximas semanas.

Lo más inmediato para el Deportivo es recibir al Levante este viernes en Riazor, viajar al Metropolitano y recibir a Osasuna en casa. Tres encuentros en los que el equipo tratará de reencontrarse con la victoria tras sumar solo dos de los últimos doce puntos en juego.