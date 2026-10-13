El sueño cumplido de Soriano y Yeremay

La derrota en San Sebastián dejó un sabor agridulce al Deportivo. El equipo fue capaz de no perder la cara al encuentro a pesar de la desventaja de tres goles y estuvo cerca de completar la remontada. Más allá de eso el choque deja brotes verdes en la recuperación de Yeremay. El canario fue el mejor del equipo y además estrenó su cuenta goleadora en Primera División. Y no fue el único. Mario Soriano también logró su primer tanto en la máxima categoría.

Los dos futbolistas cierran de esta forma un círculo que se inició hace varias temporadas. Ambos vistieron la camiseta blanquiazul en Primera Federación y anotaron goles en la tercera categoría del fútbol español. También fueron importantísimos en el ascenso a Primera logrado la temporada pasada y con los goles en San Sebastián se convierten, junto a Villares, en futbolistas que han visto portería en las tres categorías.

En el caso de Mario y Yeremay también destaca el empeño que han puesto en seguir en el Deportivo a pesar de contar con ofertas muy importantes. Ambos priorizaron continuar en A Coruña antes que salir fuera. Ambos jugadores han contado estos años con propuestas económicas muy importantes de clubes extranjeros.

Los tantos de Anoeta deben servir para ganar confianza y seguir creciendo al ritmo de un equipo que busca estabilizarse en la élite e ir creciendo temporada tras temporada.