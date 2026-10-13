Yeremay, jugador del Deportivo.

Yeremay, jugador del Deportivo. RCDeportivo.

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El sueño cumplido de Soriano y Yeremay

Ambos futbolistas estrenaron su cuenta goleadora en la máxima categoría y cumplen así el sueño perseguido durante muchos años

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La derrota en San Sebastián dejó un sabor agridulce al Deportivo. El equipo fue capaz de no perder la cara al encuentro a pesar de la desventaja de tres goles y estuvo cerca de completar la remontada. Más allá de eso el choque deja brotes verdes en la recuperación de Yeremay. El canario fue el mejor del equipo y además estrenó su cuenta goleadora en Primera División. Y no fue el único. Mario Soriano también logró su primer tanto en la máxima categoría.

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Los dos futbolistas cierran de esta forma un círculo que se inició hace varias temporadas. Ambos vistieron la camiseta blanquiazul en Primera Federación y anotaron goles en la tercera categoría del fútbol español. También fueron importantísimos en el ascenso a Primera logrado la temporada pasada y con los goles en San Sebastián se convierten, junto a Villares, en futbolistas que han visto portería en las tres categorías.

En el caso de Mario y Yeremay también destaca el empeño que han puesto en seguir en el Deportivo a pesar de contar con ofertas muy importantes. Ambos priorizaron continuar en A Coruña antes que salir fuera. Ambos jugadores han contado estos años con propuestas económicas muy importantes de clubes extranjeros.

Los tantos de Anoeta deben servir para ganar confianza y seguir creciendo al ritmo de un equipo que busca estabilizarse en la élite e ir creciendo temporada tras temporada.