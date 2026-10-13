El Deportivo se mantiene en una cómoda posición en la clasificación

La Primera División transita ya hacia la novena jornada de campeonato y lo hace con una gran igualdad en la zona media de la clasificación. Con un Barça intratable y un Atlético, Betis y Real Madrid intentando mantener el ritmo de los de Hansi Flick, la clase media de la liga trata de sumar para alejarse de la zona peligrosa.

El Dépor es ahora mismo octavo clasificado con diez puntos y está a tres de Europa. Sin embargo al tratarse de un recién descendido conviene mirar hacia abajo donde una gran cantidad de equipos persiguen a los coruñeses. En concreto son ocho equipos los que suman ocho puntos en estos momentos y se sitúan a solo dos del Dépor. El descenso lo marca ahora mismo el Elche con seis puntos, cuatro menos que los de Hidalgo.

La posición en la tabla es por ahora cómoda aunque el equipo atraviesa un bache en lo que a resultados se refiere y solo ha sumado dos de los últimos doce en juego. Los blanquiazules empataron ante Getafe y Betis y cayeron contra Sevilla y Real Sociedad.

Cita importante este viernes

Los de Hidalgo tratarán de frenar esa racha negativa en el partido de este viernes en Riazor ante el Levante. Los blanquiazules reciben a un equipo que ha sumado por ahora seis puntos. Una victoria blanquiazul permitiría coger una renta de puntos importante con respecto a la zona baja de la tabla.

Antonio Hidalgo seguirá buscando la tecla correcta para paliar las bajas que tiene. Casadó, Aubameyang y Zaka siguen lesionados, mientras que Amatucci fue expulsado ante la Real y no estará este viernes. Los problemas se centran nuevamente en el ataque y el centro del campo, y el técnico buscará soluciones para intentar encontrar el equilibrio deseado.