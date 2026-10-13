El coruñés Pablo López acompañará a Seedorf en su nueva etapa

El Corinthians de Brasil anunció estos días la contratación de Clarence Seedorf como nuevo entrenador. El neerlandés regresa de esta forma a los banquillos tras un parón que se ha extendido más de lo deseado. Tras una gran trayectoria como jugador, su labor como entrenador no ha salido por el momento como deseaba. El ex entrenador del Deportivo contará en esta nueva experiencia con el coruñés Pablo López con el que ya trabajó anteriormente.

Ambos se conocieron durante su etapa en el banquillo del Deportivo. Los resultados no acompañaron y Seedorf no pudo evitar el descenso del equipo blanquiazul en la temporada 2017-2018. El año fue muy complicado y el propio técnico reconoció en alguna entrevista que la situación del club era “deprimente” cuando llegó.

A pesar de ello Clarence quedó muy satisfecho con el trabajo de Pablo López y se lo llevó durante su etapa como técnico de Camerún. Tampoco salió bien esa experiencia y el técnico sería despedido once meses después de su nombramiento.

Muito obrigado por fazerem parte do @Corinthians !! — Pablo López Vidal (@pablolopezvida1) October 12, 2026

Ahora asume el difícil reto de enderezar la situación de un histórico como el Corinthians que coquetea con el descenso tras encajar ocho derrotas consecutivas a pesar de contar en sus filas con futbolistas como Depay o Gabriel Paulista.

Pablo López ha trabajado en estos últimos años como analista y entrenador principal en equipos como el Ourense CF y Racing de Ferrol. Ahora regresa a los banquillos junto a Clarence Seedorf.