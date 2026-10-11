Real Sociedad 3 - Deportivo 2: Reacción tardía del Deportivo

Increíble partido el vivido en Anoeta. El Deportivo cayó por tres goles a dos ante la Real Sociedad y regresa a Coruña de vacío en un partido en el que mereció mucho más. Cinco minutos de desconexión en la primera mitad fueron suficientes para que los locales se adelantaran en el marcador y pusieran dos goles de diferencia. En el segundo tiempo la Real hizo el tercero y el Dépor, lejos de venirse abajo, anotó dos tantos y mereció como mínimo el empate.

Salió bien el Dépor con quince minutos en los que dominaba y controlaba el choque. Ese dominio no se tradujo en grandes ocasiones y el duelo seguía con empate a cero. Poco a poco la Real empezó a generar sensación de peligro aunque tampoco llegaba en exceso sobre la portería de Leo Román. Ede y Villares se mostraron precisos en dos robos providenciales atrás. Fue el preámbulo a los cinco minutos que condenarían al conjunto coruñés. Primero en el minuto 29 a la salida de un córner. Desconexión total de la zaga deportivista y Jon Martín superaba a Leo.

Casi sin tiempo de reacción llegaría el segundo. Pérdida de Soriano dentro del área, rechace a la frontal del área y Zakharyan con un disparo seco y potente superaba a Leo. El Dépor estaba ko y solo tuvo una mínima reacción en el tramo final de la primera mitad. Cualquier ataque deportivista era siempre rechazado por un Sarr que estuvo espectacular en los duelos y cortes atrás.

Hidalgo dio entrada a Riki en el descanso. El equipo entró bien en la segunda mitad pero en una contra de la Real, Guedes hacía el tercero tras una gran carrera y definición ante Leo. El partido parecía perdido e Hidalgo dio entrada a Altimira, Adama y Amatucci. El equipo siguió creyendo y Soriano haría el primero tras un gran disparo desde la frontal. Por delante quedaba media hora y los blanquiazules confiaban en la remontada. El colegiado señaló penalti y expulsión de Marín sobre Nsongo y Yeremay iba a transformar la pena máxima. Era el minuto 65 y por delante había tiempo para completar la remontada.

Lo buscó y mereció el equipo coruñés. Yeremay dejó señales claras de recuperación y fue un quebradero de cabeza para la zaga rival. También Adama estuvo muy incisivo por banda y en sus botas nacieron varias de las ocasiones que pudieron suponer el empate a tres. La Real se calmó y la entrada de Oyarzabal fue decisiva. El internacional pudo sentenciar en un mano a mano que sacó Leo de manera providencial y en el minuto 90 forzó la expulsión de Amatucci.

El Dépor llegó con pocas fuerzas al descuento y aunque empujó no fue capaz de poner el empate en el marcador. Gran esfuerzo de un equipo que volvió a encajar a balón parado y pagó caros sus errores de concentración. Los blanquiazules se quedan con diez puntos y el viernes recibirán al Levante.