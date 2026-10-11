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Real Sociedad - Deportivo, en directo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de LaLiga EA Sports

El conjunto coruñés regresa a la competición tras el parón con la visita al campo de Anoeta para medirse a la Real Sociedad

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El Deportivo visita el campo de Anoeta a las 16:15 horas para enfrentarse a la Real Sociedad. Ambos equipos aparecen en la zona media alta de la clasificación con diez puntos. Los coruñeses afrontan el primer partido tras las graves lesiones de Aubameyang, Casadó y Zaka.

Los de Hidalgo han obtenido buenos resultados lejos de Riazor tras empatar en La Rosaleda y ante el Getafe y lograr los tres puntos ante el Villarreal. La Real ha arrancado el curso de manera algo irregular aunque su triunfo ante el Valencia por dos goles a tres permitió a los de Matarazzo recuperar confianza. Su último encuentro en Anoeta fue ante el Atlético de Madrid. Los visitantes vencieron por cero goles a tres.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en Anoeta: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones de este Real Sociedad - Dépor.

  1. Habla Hidalgo en la previa

    Le preguntan al técnico por la entrada de jugadores como Mella o Yeremay: "Veo a mis jugadores muy preparados y nosotros les empujamos para que lleguen a lo máximo".

  2. Dos partidos de la jornada ya han terminado

    La octava jornada de LaLiga arrancó el viernes con el empate a uno entre Málaga y Espanyol. Acaba de terminar el empate sin goles entre Elche y Celta. Ahora es el turno del Deportivo.

  3. Los internacionales, al once

    Giménez, Nsongo y Ede entran en el once de Hidalgo a pesar de los kilómetros y partidos jugados con sus respectivas selecciones. Lucas Noubi es el único internacional que arrancará el choque desde el banquillo.

  4. Ochoa, Kevin y Noé en el banquillo

    Antonio Hidalgo recupera a Noé tras la lesión en el Teresa Herrera y sus primeros minutos ante el Oporto. El banquillo deportivista forma con Ferllo, Alti, Noubi, Riki, Loureiro, Amatucci, Angeliño, Jensen, Adama, Ochoa, Kevin y Noé.

  5. Gran desplazamiento de aficionados del Dépor

    Anoeta registrará el primer gran desplazamiento de la afición coruñesa. Aunque la Real envió menos de 500 entradas para la afición herculina, se esperan más de mil deportivistas en las gradas de Anoeta.

  6. También conocemos el once de la Real

    Apuesta Matarazzo por Remiro, Pablo Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Herrera, Soler, Sucic, Zakharyan, Barrene y Guedes. Oyarzabal y Take Kubo arrancarán el choque desde el banquillo.

  7. Este es el once del Dépor

    Antonio Hidalgo ha confirmado el once formado por Leo Román, Ximo, Giménez, Ede, Quagliata, Mario Soriano, Villares, Luismi Cruz, Mella, Yeremay y Nsongo Bil. Este es el primer once tras las lesiones de Casadó y Aubameyang.

  8. Bienvenidos a la retransimisión del partido entre Real Sociedad y Deportivo

    Bienvenidos a la retransmisión del encuentro entre Real Sociedad y Dépor que arranca a las 16:15 horas. Ambos equipos ya se encuentran en el estadio de Anoeta