Real Sociedad - Deportivo, en directo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de LaLiga EA Sports

El Deportivo visita el campo de Anoeta a las 16:15 horas para enfrentarse a la Real Sociedad. Ambos equipos aparecen en la zona media alta de la clasificación con diez puntos. Los coruñeses afrontan el primer partido tras las graves lesiones de Aubameyang, Casadó y Zaka.

Los de Hidalgo han obtenido buenos resultados lejos de Riazor tras empatar en La Rosaleda y ante el Getafe y lograr los tres puntos ante el Villarreal. La Real ha arrancado el curso de manera algo irregular aunque su triunfo ante el Valencia por dos goles a tres permitió a los de Matarazzo recuperar confianza. Su último encuentro en Anoeta fue ante el Atlético de Madrid. Los visitantes vencieron por cero goles a tres.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en Anoeta: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones de este Real Sociedad - Dépor.