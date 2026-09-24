El Dépor pierde a su tercer jugador en una semana por lesión: Zaka deberá pasar por quirófano

El Deportivo afronta un nuevo problema en forma de lesión. Zakaria Eddahchouri tendrá que pasar por el quirófano después de sufrir este jueves un percance en la muñeca izquierda durante el entrenamiento del conjunto blanquiazul.

El delantero se lesionó de manera fortuita durante la sesión de trabajo y las pruebas médicas posteriores han determinado que necesita tratamiento quirúrgico. El club todavía no ha concretado el tiempo que permanecerá alejado de los terrenos de juego, ya que dependerá de su evolución después de la intervención. Será intervenido mañana viernes 25 de septiembre.

La baja de Eddahchouri supone además el tercer contratiempo físico importante para el Deportivo en apenas una semana, después de los problemas sufridos por Pierre-Emerick Aubameyang y Marc Casadó.

Aubameyang ya ha sido operado en Madrid

En el caso del delantero gabonés, Aubameyang pasó este jueves por el quirófano para solucionar la lesión que sufrió en el menisco externo de su rodilla derecha durante el encuentro frente al Betis.

La intervención fue realizada en Madrid por el traumatólogo Manuel Leyes y se desarrolló sin complicaciones. El futbolista tiene previsto abandonar el centro hospitalario a lo largo de este jueves y regresar posteriormente a A Coruña, donde comenzará su recuperación.

El regreso de Aubameyang a la dinámica del equipo dependerá de cómo avance durante las próximas semanas. El Deportivo seguirá de cerca su evolución hasta que pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto al resto de la plantilla. El plazo está estimado en dos meses, y el parón por compromisos internacionales reducirá el impacto deportivo de su ausencia.

A estas dos bajas se suma la de Marc Casadó, lesionado durante el pasado fin de semana. De esta forma, el Deportivo afronta varios días especialmente complicados en el apartado físico, con tres jugadores importantes pendientes de sus respectivos procesos de recuperación.