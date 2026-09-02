Marc Casadó ya está en A Coruña para iniciar su etapa en el Dépor

Marc Casadó ya está en A Coruña. El centrocampista catalán ha aterrizado este miércoles en la ciudad herculina para comenzar su nueva etapa como jugador del Deportivo, al que llega cedido por el FC Barcelona.

El futbolista se incorpora al conjunto blanquiazul después de que ambos clubes cerraran su cesión hasta junio de 2027 con una opción de compra no obligatoria de 30 millones. Casadó afronta así su primera experiencia lejos del Barcelona, donde se formó y llegó a debutar con el primer equipo.

Su llegada a A Coruña se produce después de un último día de mercado intenso para el Deportivo, que consiguió hacerse con uno de los movimientos más destacados de su planificación para esta temporada.

El centrocampista eligió al Dépor por delante de otras propuestas que llegaron desde el extranjero. El jugador catalán de 22 años disputó la temporada pasada un total de 24 partidos en liga con el conjunto azulgrana y diez de ellos desde la alineación titular. También ha sido internacional absoluto con España en dos ocasiones.

El jugador ya está en la ciudad, al igual que José María Giménez, otro de los últimos fichajes del Dépor. El central uruguayo del Atlético de Madrid también llega en calidad de cedido tras catorce temporadas en el conjunto colchonero. Giménez también aterrizó este miércoles en Alvedro.