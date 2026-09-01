Mercado de fichajes: El Dépor se lanza a por una estrella del Barça para reforzar su centro del campo

El mercado de fichajes vive horas clave para el Deportivo. Tal y como adelantan los compañeros del Sport, el conjunto coruñés ha solicitado al Barcelona la cesión de Marc Casadó.

De esta manera la dirección deportiva reforzaría la parcela del centro del campo, otra de las posiciones que entraba en la lista de deseos. La salida de Patiño al Bochum ya se hizo oficial ayer lunes y hoy será el turno de José Ángel Jurado.

La apuesta de Antonio Hidalgo el fin de semana pasado de jugar con tres centrocampistas ha provocado que el interés por Casadó se haya reactivado en estas últimas horas.

Sin embargo el Dépor tendrá competencia. El futbolista cuenta con el interés de equipos turcos que están dispuestos a desembolsar una cantidad importante de dinero por él. De hecho el conjunto azulgrana prefiere una venta directa del jugador antes que una cesión.

El Dépor ofrece a Casadó la oportunidad de seguir en la liga española y será el jugador el que tenga la última palabra. El Barcelona necesita aligerar plantilla y el centrocampista no cuenta con la confianza de Hansi Flick.

Casadó se une a José María Giménez como las opciones de fichaje emergentes que han aparecido en las últimas horas dentro de la actualidad deportivista. En caso de concretarse la plantilla daría un salto cualitativo tras un inicio de campeonato en el que no conoce la derrota.