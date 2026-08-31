Patiño jugará cedido en el Bochum

El conjunto alemán milita en Segunda División y la cesión incluye una opción de compra por un jugador que se despide de A Coruña tras dos temporadas

Charlie Patiño jugará la próxima temporada en el Bochum alemán. El jugador británico abandona el Deportivo tras dos temporadas y la cesión incluye una opción de compra. El conjunto coruñés encuentra salida para un futbolista que no entraba en los planes de Antonio Hidalgo. La dirección deportiva trabaja en las últimas horas del mercado con la intención de poder reforzar el centro de la defensa.

Patiño no ha podido triunfar en el Deportivo. Su llegada generó una gran expectación tras su precoz debut en el primer equipo del Arsenal y un gol con apenas 16 años. Sin embargo su adaptación no fue tan rápida como se esperaba y en su primera campaña solo jugó siete partidos, tres de ellos como titular. La pasada temporada sí participó más en los planes de Antonio Hidalgo, con 28 encuentros de liga y cinco de ellos como titular.

El centrocampista intentará triunfar en el fútbol alemán. A sus 22 años llega a un Bochum que no ha empezado bien la temporada. Con una victoria en tres encuentros, el nuevo equipo de Patiño se encuentra en mitad de la clasificación. Con la salida del jugador británico, la dirección deportiva trabaja para dar salida a otros tres futbolistas: Puerto, Jurado y Barcia. Ninguno de ellos fue convocado en ninguna de las tres primeras jornadas.

En el capítulo de llegadas se sigue trabajando en la incorporación de un central zurdo. Tras la negativa de Juan Jesus, el club sigue peinando el mercado. El equipo llega con los deberes hechos a este tramo final de mercado en el que no tiene grandes urgencias. Además en las últimas horas el Anderlecht ha mostrado interés en firmar a Arnau Comas aunque la intención del central es seguir en A Coruña.