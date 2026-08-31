Djalminha regresa a A Coruña y disfruta de una semana muy deportivista

Djalminha ha vuelto a A Coruña. La leyenda del Super Dépor ha pasado varios días en la ciudad en una semana marcada por los recuerdos, los reencuentros y, sobre todo, por su vínculo con el Deportivo. Una estancia que terminó de la mejor manera posible: viendo desde el palco de Riazor la victoria del equipo blanquiazul por 3-1 ante el Valencia.

El brasileño llegó a A Coruña para presentar el libro "Djalminha: ¡Es de otra galaxia!", escrito por el periodista Javier Guillén, una obra que repasa sus siete temporadas en el Deportivo y las distintas etapas de su vida vinculadas al fútbol.

Durante estos días también participó en Depor Locura, el espectáculo de Roi da Costa que reunió al público coruñés alrededor de la historia del Deportivo y que tuvo a Djalminha como uno de sus grandes protagonistas.

La agenda del brasileño incluyó además una visita a Riazor y al museo del Deportivo, donde pudo reencontrarse con parte de la historia del club en el que alcanzó su máximo nivel como futbolista.

"El Dépor está en Primera, donde es su sitio"

El gran momento de su estancia llegó el domingo. Djalminha regresó a Riazor para presenciar en directo el Deportivo-Valencia, correspondiente a la tercera jornada de Liga. En la previa del encuentro, el brasileño atendió a DAZN y dejó claro el significado que tiene para él volver al estadio coruñés. "Me siento en casa", aseguró Djalminha, que se mostró "muy contento de ver a la gente" y de poder estar de nuevo en Riazor para apoyar al Deportivo.

El exjugador también reivindicó el lugar que, en su opinión, corresponde al conjunto blanquiazul: "El Dépor está en Primera, donde es su sitio". De hecho, no olvida su día favorito como blanquiazul. "No puedo dejar de acordarnos del día en el que ganamos la Liga".

El partido tenía además un componente especial por tratarse de un duelo entre dos históricos de la Liga. Djalminha recordó en la previa la rivalidad que existió entre ambos equipos durante su etapa como jugador. "Dentro de la historia han sido partidos bonitos, una rivalidad entre Dépor y Valencia", explicó antes de añadir que ahora son "otros tiempos" y que lo importante era que el Deportivo consiguiese la victoria.

Un 3-1 para cerrar la visita

Djalminha pudo disfrutar desde el palco, junto a Manjarín y Nando, de una victoria por 3-1 del Deportivo ante el Valencia, en un Riazor que volvió a vivir una tarde especial tras el regreso del equipo a Primera y el fin de la huelga de animación. El conjunto blanquiazul se adelantó con un gol en propia puerta de Tárrega, y remate de Ximo Navarro, tras un saque de esquina y amplió distancias antes del descanso con una gran acción de Aubameyang. El Valencia recortó distancias, pero el Dépor sentenció el encuentro con otro tanto en propia puerta con participación de Bil Nsongo.

El triunfo permitió a Djalminha cerrar su visita con una imagen difícilmente mejorable: el antiguo ídolo del deportivismo disfrutando desde el palco de un nuevo triunfo del equipo en Primera. A su salida del estadio fue rodeado por centenares de deportivistas, que no desaprovecharon la ocasión para hacerse fotografías.

Siete años que todavía permanecen

El regreso a A Coruña ha vuelto a poner de manifiesto la conexión que Djalminha mantiene con la ciudad. El brasileño pasó siete temporadas en el Deportivo, entre 1997 y 2004, y formó parte de una de las etapas más recordadas de la historia del club. Su vínculo con A Coruña permanece intacto. En los últimos días ha reconocido que fueron "los mejores años" de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y ha reiterado su disposición a ayudar al Deportivo siempre que pueda.

También ha tenido tiempo para hablar del actual equipo. Entre los futbolistas que más le gustan se encuentra Yeremay, mientras que ha destacado especialmente el inicio de temporada de Aubameyang y el rendimiento de Amatucci.