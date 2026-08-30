LaLiga da a conocer los horarios de los partidos del Dépor ante Getafe, Sevilla y Betis

LaLiga ha hecho público en la tarde del domingo los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports, los siguientes que todavía no tenían designación en el calendario de competición.

Así, el equipo de Antonio Hidalgo visitará el Coliseum para medirse al Getafe en Madrid en la jornada 5 el domingo 13 de septiembre a las 18:30, en un partido que será televisado por Movistar LaLiga.

Este choque será el primero de una serie de tres que se celebrarán concentrados en siete días. La jornada 6, que será intersemanal, dejará en Riazor Dépor - Sevilla en Riazor el miércoles 16 de septiembre a las 19:00, en un partido que se podrá ver en televisión a través de DAZN y en abierto.

Por su parte, el cuadro deportivista cerrará la jornada 7 el domingo 20 de septiembre, también en Riazor, recibiendo al Real Betis. Será a las 18:30 y se podrá ver a través de DAZN.

Un intenso calendario

El Dépor debutó en liga el pasado 17 de agosto en Riazor ante el Elche CF, un choque que finalizó 1-1 y supuso el regreso del cuadro coruñés a la máxima división del fútbol masculino español. Siete días después, el 24 de agosto, se enfrentó al Málaga en La Rosaleda, siendo el marcador de nuevo 1-1. En la jornada 3, recibió el 30 de agosto al Valencia CF en Riazor.

Por su parte, la jornada 4 deparará visita al Nuevo Estadio de la Cerámica, para enfrentarse al Villarreal CF el sábado 5 de septiembre a las 21:00, en un choque televisado por Movistar LaLiga.