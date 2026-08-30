Deportivo 3 - Valencia 1: Riazor empuja y el Dépor gana

El Deportivo logró el primer triunfo de la temporada tras superar al Valencia por tres goles a uno. Ximo, Auba y Diakhabi en propia meta fueron los goleadores de un equipo que fue superior a su rival y mostró más efectividad que en jornadas anteriores.

El partido se mimetizó con el ambiente de Riazor, y su huelga de animación inicial dio paso a doce minutos en los que apenas pasó nada. Sin embargo, como si de algo premeditado se tratase, el equipo explotó con los primeros cánticos y aplausos y Ximo Navarro adelantó a los blanquiazules con un buen remate a la salida de un córner.

Espoleados por una grada ansiosa de animar y llevar a los suyos en volandas, llegó el segundo. Balón de Mario Soriano sobre Aubameyang y el delantero tras regatear al último defensor del Valencia batía con clase a Dimitrievski en el mano a mano.

El partido estaba controlado por un Dépor muy superior que cometió un error fatal en una salida de pelota. El fallo de Ede en el desplazamiento permitía a Sadiq superar a Leo Román sin apenas dificultad.

El gol fue un bajón para un Dépor que era muy superior a su rival. Los compañeros acudieron rápidamente a animar a Ede tras su error. El choque entró en una fase más igualada en la que ambos firmaban el resultado hasta el entretiempo.

Y así se llegó al descanso de un partido con sensaciones contrapuestas para un Dépor que fue mejor pero solo tenía un gol de ventaja.

La segunda mitad nació con un disparo de Bil que se marchó por encima de la meta valencianista. El delantero trabajó a destajo durante todo el partido y ayudó mucho a los suyos en la primera línea de presión.

La ocasión dio pie a unos minutos de dominio visitante ante un Dépor que parecía meterse de nuevo atrás. Leo atrapó un disparo desde la frontal que suponía un aviso si el equipo no reaccionaba.

Pero el equipo entendió que meterse atrás no era una opción y se fue a por el tercero. Avisó Auba en un disparo cruzado que no encontraba portería. Y no perdonó Bil en una gran acción colectiva que finalizaba con un centro que se alojaba en portería valenciana tras tocar en un defensor. El atacante celebraba junto a Riazor un tanto que daría la tranquilidad.

A partir de ahí el encuentro entró en una fase en la que apenas pasaban cosas. Dominaba el Valencia pero de manera estéril. Los coruñeses lo intentaban a la contra tras la entrada de Teun, Alti y Yeremay.

El resultado no se movería y Riazor iba a celebrar el primer triunfo de los suyos en su regreso a la máxima categoría.