Así retomará Riazor la animación en el Dépor - Valencia: 12 minutos de silencio y camisetas naranjas

La afición del Deportivo prepara una acción especial para el próximo partido en Riazor con el objetivo de reivindicar la unión del deportivismo y poner en valor "la defensa de nuestros derechos y del bien común".

La iniciativa, promovida por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, propone que los seguidores blanquiazules acudan al estadio vestidos con camisetas naranjas y mantengan un silencio absoluto durante los primeros 12 minutos del encuentro.

"12 minutos para recordar quién somos, lo que luchamos y que este club no se entiende sin su gente", explican los convocantes en el mensaje difundido entre la afición.

El minuto 12, el momento para recuperar el color blanquiazul

La acción tendrá su punto culminante en el minuto 12, cuando los aficionados se quitarán las camisetas naranjas para mostrar las blanquiazules y hacer que vuelva a sonar Riazor. La intención es que todo el estadio se una entonces en un mismo cántico: "Dale, dale, dale, dale, dale Dépor".

Los colectivos llaman así a convertir ese momento en una celebración conjunta, "fundido nun abrazo e saltando todos xuntos", para demostrar "quen sostén este club". "Que a cor laranxa lembre de onde viñemos e onde estivemos; que as nosas cores e os nosos cánticos estourem no minuto 12 para demostrar quen sostén este club", señalan.

El mensaje termina con un llamamiento a toda la afición: "Viste de laranxa, garda silencio e prepárate para rebentar no minuto 12", además de un "Forza Dépor" y un "Respecto para Marathon inferior".