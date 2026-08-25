El Dépor ultima su nuevo fichaje: Adama gana fuerza mientras se enfría la opción de Lucas Vázquez

El Deportivo trabaja en la incorporación de un extremo derecho para terminar de perfilar la plantilla con la que competirá esta temporada en Primera División. Tras lograr dos empates en los dos primeros encuentros, el mercado toma protagonismo en un Dépor que necesita reforzar su ataque.

Tras una importante cantidad de nombres que han surgido a lo largo del verano, el que se impone es el de Adama Traoré. El jugador priorizaba seguir en la Premier League pero no ha recibido las ofertas que esperaba. El Dépor ha tenido paciencia y ultima los detalles de una operación que avanza de manera favorable. El club negocia ya con los agentes del jugador las condiciones de un fichaje que vive sus horas más decisivas.

La posible llegada de Traoré enfría la opción de Lucas Vázquez. El futbolista gallego jugó además en Copa y anotó un gol con el Bayern Leverkusen. Además el tema económico hacía muy complicada su incorporación al Dépor.

La duda una vez que se oficialice la llegada del extremo radica en saber si el club dispondrá de fondos para fichar al central zurdo que deseaba.

En el capítulo de salidas todo sigue igual. Por segunda jornada consecutiva, Barcia, Patiño y Jurado no viajaron con el equipo y no entran en los planes de Antonio Hidalgo. El mercado afronta su semana más decisiva con muchos equipos pendientes de realizar sus últimos movimientos.