El Dépor pone a la venta las entradas para recibir al Valencia en Riazor: precios desde 50 euros

El Deportivo ya ha puesto a la venta las entradas para el partido que enfrentará al conjunto blanquiazul con el Valencia CF el próximo domingo 30 de agosto a las 19:30 horas en Riazor, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Las localidades se pueden adquirir desde este viernes a través de la venta online y también de forma presencial en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD), situada en la Avenida de La Habana, sin número. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas, mientras que los viernes abre de 9:15 a 14:00 horas.

Los abonados y abonadas del Deportivo tendrán prioridad hasta el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas. A partir de ese momento, la venta continuará para el resto de aficionados en función de las localidades que queden disponibles.

Los precios de las entradas parten de los 50 euros, aunque varían dependiendo de la zona del estadio. En Tribuna, las localidades tienen un precio de 70 euros, mientras que Pabellón Inferior y Preferencia Inferior cuestan 60 euros. Pabellón Superior, Preferencia Superior y Maratón Superior tienen un precio de 50 euros. No hay venta de entradas para Maratón Inferior.

También están disponibles las localidades de las zonas VIP. El Kopke Tunnel Club Premium tiene un precio de 285 euros, mientras que las zonas Dourada y Azul cuestan 190 euros. Las experiencias 1906 Café y 1906 Club tienen un precio de 135 euros. Por el momento, el VOA todavía no aparece entre las localidades disponibles. Esta nueva zona se encuentra ubicada en el espacio que anteriormente ocupaba la tribuna de prensa, en Tribuna Superior.

Los Deportivistas y Deportivistas + disponen de un 10% de descuento en la compra de entradas para este encuentro frente al conjunto valenciano.

Por otro lado, el Deportivo ya ha activado también el sistema que permite a los socios y socias liberar sus asientos en caso de que no puedan acudir a Riazor. De esta forma, las localidades que queden libres pueden volver a ponerse a disposición de otros aficionados.