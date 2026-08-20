Tranquilidad en el Deportivo al no recibir oferta por Yeremay

Horas de cierta tensión después de que el dueño del Hull City revelara en una entrevista que tenía muy avanzada la contratación de Yeremay Hernández. La noticia ha causado mucho revuelo en redes sociales en un Dépor que prepara su visita a La Rosaleda para medirse al Málaga.

Fuentes del club han explicado a Quincemil que no han recibido ninguna oferta formal por parte del Hull City. Tampoco el jugador ha manifestado a nadie del club su intención de salir del Deportivo hasta el momento.

Preguntados acerca de la posible presencia de Yeremay ayer en Reino Unido, el club manifiesta que los jugadores tenían día libre y "nosotros no preguntamos lo que hacen ni dónde están en su tiempo libre".

Por lo tanto, en el club hay tranquilidad a esta hora aunque el propio Fernando Soriano reconoció hace unos días que mientras el mercado esté abierto, puede pasar cualquier cosa y en el club han recibido muchas ofertas por el jugador canario en estos últimos meses.

El equipo regresa hoy al trabajo con Yeremay en Abegondo. El club mantiene que mientras el jugador no pida salir, la propiedad no negociará con ningún club.