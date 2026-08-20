El Hull City viene a por Yeremay

El Deportivo vivía hasta la fecha un verano complejo en lo social pero bastante tranquilo en lo deportivo. Sin embargo eso ha cambiado por completo después de la entrevista de Acun Ilicali en la BBC. El dueño del Hull City analizó la actualidad de su equipo y desveló uno de sus grandes objetivos para este verano: Yeremay Hernández.

El empresario turco llegó incluso a asegurar que el futbolista canario realizó una visita relámpago a la ciudad para conocer las instalaciones del club. "Yeremay quiere venir y esta es una decisión vital para él". El equipo acaba de subir a la Premier y ya ha gastado cerca de 90 millones de euros. Además, el fichaje de Yeremay sería el más caro del club en su historia.

Si todo esto es cierto el Dépor se sentaría a negociar con el Hull ya que siempre se ha explicado desde la dirección deportiva que Yere solo saldría si trae una buena oferta y ve con buenos ojos su salida del Deportivo.

🗣️ "Ninety percent of the deal is done"



🎧 LISTEN: @HullCity owner @acunilicali tells @mikewhitesport they're close to signing one reported transfer target but dismisses several others and offers a Yeremay Hernandez update.#hcafc | @RadioHumberside https://t.co/mDZddCBImO — BBC Humberside Sport (@HumbersideSport) August 19, 2026

El futbolista ha vivido unos meses muy complicados tras la lesión de pubalgia. Aunque acabó jugando en el tramo final de temporada, el canario ha pasado toda la pretemporada recuperándose de una lesión que le ha impedido disputar minutos. Acun aseguró que antes de firmar el jugador "pasaría una revisión exhaustiva para confirmar que la lesión no es crónica y se trata de unos problemas físicos que se resolverían en pocas semanas, algo que no sería un problema".

En caso de irse la decisión sería complicada de entender tras rechazar propuestas de clubes europeos más importantes como el Sporting de Portugal o el Borussia. La Premier cuenta con un músculo financiero muy superior al resto de ligas pero el Hull City no deja de ser un recién ascendido.

El Deportivo no ha comunicado nada por el momento sobre un movimiento que cambiaría de manera tangencial toda la planificación de la plantilla con la temporada ya en marcha.