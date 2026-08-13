El Dépor amplía el contrato de Antonio Hidalgo antes de empezar la liga: renovado hasta 2028

El Real Club Deportivo ha acordado la renovación de Antonio Hidalgo hasta junio de 2028. El entrenador catalán continuará dirigiendo al conjunto blanquiazul durante las próximas temporadas, después de haber cumplido el gran objetivo marcado a su llegada: devolver al Dépor al fútbol profesional de Primera División.

Hidalgo aterrizó en A Coruña con la misión de recuperar la categoría y logró hacerlo en su primera campaña. El equipo firmó un curso marcado por la regularidad y la solidez, que acabó con el regreso del Deportivo a LaLiga EA Sports.

La ampliación del contrato supone además una declaración de intenciones por parte del club, que apuesta por dar continuidad al proyecto deportivo y mantener al técnico como una de las figuras centrales de esta nueva etapa.

El acuerdo permitirá a Hidalgo afrontar el reto de consolidar al Deportivo entre los mejores equipos del fútbol español. El entrenador, nacido en Granollers en 1979, seguirá así al frente del banquillo de Riazor al menos hasta el verano de 2028.