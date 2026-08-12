El eclipse total de sol será visible desde tres zonas del estadio de Riazor antes del Teresa Herrera

El Real Club Deportivo ha trasladado a sus aficionados una serie de recomendaciones de cara al 81º Trofeo Teresa Herrera, que enfrentará este miércoles 12 de agosto al conjunto blanquiazul y al Real Madrid en ABANCA-RIAZOR a partir de las 21:00 horas.

La jornada estará marcada también por el eclipse total de Sol que podrá observarse desde A Coruña. Por ello, el club pide a los deportivistas que tengan en cuenta las indicaciones de las autoridades y de los expertos para disfrutar del fenómeno astronómico con seguridad.

Además, el Ayuntamiento de A Coruña ha previsto cortes al tráfico rodado desde las 19:00 horas en varias de las vías próximas al estadio. Las restricciones afectarán al Paseo Marítimo, la avenida Manuel Murguía y la avenida de La Habana.

Por este motivo, el Deportivo recomienda a los aficionados planificar con antelación sus desplazamientos hasta ABANCA-RIAZOR y acudir con tiempo suficiente al estadio, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los accesos.

El eclipse podrá observarse desde diferentes puntos del estadio, concretamente desde el Pabellón Superior, el Pabellón Inferior, en las primeras filas del córner de la izquierda, y Preferencia.

Los expertos recuerdan que es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar durante todo el fenómeno, previsto aproximadamente entre las 19:30 y las 21:30 horas. La única excepción será durante la fase de totalidad, que tendrá lugar entre las 20:28:13 y las 20:28:56 horas, cuando no será necesario utilizar gafas.

El Real Club Deportivo agradece de antemano la colaboración de toda la afición y anima a los deportivistas a disfrutar de una noche muy especial en ABANCA-RIAZOR, en la que el fútbol y uno de los fenómenos astronómicos más singulares del año coincidirán en A Coruña.