Así es el nuevo himno del Dépor: el club y Xoel López estrenan el videoclip del nuevo cántico blanquiazul

El Dépor se ha adelantado un día a lo previsto para estrenar su nuevo himno. Un día antes del Teresa Herrera, que este año coincidirá además con el eclipse solar, el videoclip ya está disponible en los canales oficiales del club y en las plataformas de Xoel López, compositor de esta nueva melodía blanquiazul.

"Voa. Se sentes tremer os muros ao teu redor. Se sentes marchar o sono. Medrarei unha ilusión, soñarei por ti. Os ollos dos nosos fillos xuntos no seu corazón". Son algunos de los versos que acompañan las primeras imágenes de una pieza que pretende convertir el sentimiento deportivista en música, pero también en imágenes.

El videoclip comienza en La Marina coruñesa, con la ciudad como escenario y el Dépor como protagonista. Desde allí, el recorrido continúa hasta el Teatro Colón, donde diferentes generaciones se suman a la canción.

El vídeo continúa su camino hasta el paseo marítimo, sobrevolando los edificios, haciendo honor al título de la canción 'Voa'. Es entonces cuando aparecen al otro lado junto con Xoel López, acompañado por todo un séquito de aficionados, protagonizando la tradicional marcha hasta el estadio.

Todo ello al ritmo de un estribillo que repite una idea muy vinculada a la historia del club: "Contra o vento, Dépor sempre voa. E nós ao teu carón".

La composición de Xoel López reúne a la Orquesta Sinfónica de Galicia, Xacarandaina, Susana Seivane, Kilomberos de Monte Alto y un coro infantil en un proyecto con el que el club busca reforzar su identidad y crear un símbolo "para permanecer".

El videoclip está acompañado además por gran parte de estas agrupaciones, que ponen ritmo a una canción que mezcla el sentimiento blanquiazul con elementos muy reconocibles de la cultura coruñesa y gallega.

La identidad del Dépor: un sentimiento

Lejos de plantearlo como una simple canción conmemorativa, el Deportivo quiso presentar el proyecto como un nuevo símbolo de su identidad.

"Voá. Contra o vento, Dépor sempre voa. E nós ao teu carón". La letra habla de ilusión, de generaciones y de ese sentimiento que pasa de padres a hijos. También aparece otra referencia muy reconocible para los coruñeses: "Carmiña, Carmela ten un sentimento e é branco e azul".

El videoclip reúne así a varias generaciones de coruñeses y deportivistas, desde niños hasta mayores, en un recorrido por algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad. Una forma de representar que el Dépor no pertenece únicamente a una generación, sino que forma parte de la historia de A Coruña.