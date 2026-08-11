Deportivo - Real Madrid: La última gran prueba antes del inicio liguero

El Deportivo afronta su último amistoso de pretemporada antes del inicio liguero recibiendo al Real Madrid. El choque se encuadra dentro de una nueva edición del Teresa Herrera, uno de los torneos veraniegos más importantes del fútbol español. Tras varios años en un perfil bajo, la visita del Real Madrid genera expectación a solo cinco días de recibir al Elche en liga.

El conjunto coruñés pone fin de esta forma a una pretemporada donde se ha medido a rivales exigentes y de diferentes países con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al estreno liguero.

Por el momento se desconoce si Antonio Hidalgo utilizará el choque ante el Real Madrid para ensayar con un teórico once titular o si volverá a mezclar jugadores. El partido ante el Génova dejó los primeros minutos de esta pretemporada con la blanquiazul de Angeliño, Loureiro y Mella.

En el otro lado de la balanza aparece el nombre de Yeremay. El canario es el único jugador de la plantilla que no ha tenido minutos esta pretemporada. Además también hay incertidumbre con el estado de Asp Jensen y Altimira. Ambos llevan varios encuentros sin poder participar con el resto de compañeros y es una incógnita su estado.