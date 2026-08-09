Los refuerzos del Deportivo a ocho días del estreno liguero

Angeliño, Mella y Loureiro sumaron sus primeros minutos de pretemporada con la camiseta del Deportivo y dejaron muy buenas sensaciones ante el Génova

A falta de los últimos retoques en la plantilla deportivista, Antonio Hidalgo vio ante el Génova como tres piezas que deben ser importantes llegarán en buen estado al estreno liguero del próximo lunes 17 de agosto ante el Elche. Angeliño, Loureiro y Mella se estrenaron con la camiseta del Deportivo en esta pretemporada y dejaron sensaciones bastante positivas.

Angeliño fue titular en el lateral izquierdo. La alta carga de minutos de Quagliata y la necesidad de coger ritmo cuanto antes, provocaron que Hidalgo le diera ya la alternativa al de Coristanco sin apenas entrenamientos con sus nuevos compañeros. Eso no importó a un futbolista que cumplió a la perfección. Las típicas faltas de entendimiento con sus nuevos compañeros fueron contrarrestadas con una buena colocación y los primeros destellos de calidad en el golpeo. En sus botas nació una gran asistencia sobre Mella que el canterano no pudo culminar en el mano a mano.

Loureiro ingresó en el descanso en el terreno de juego. Tras una pretemporada marcada por una puesta a punto individualizada por sus problemas físicos, el defensa gallego estuvo correcto y con buen ritmo desde el carril derecho de la defensa. El equipo volcó mucho más el juego por su banda en una segunda mitad en la que los coruñeses dominaron e incluso sometieron a su rival.

De ello también tuvo culpa David Mella. Tras cinco meses en el dique seco el extremo demostró volver con muchas ganas y un gran estado físico. También disputó 45 minutos y aunque en el tramo final de encuentro notó la inactividad, sus minutos fueron esperanzadores. Generó mucho peligro por su banda y fue una pesadilla constante para su rival. Además tiró un gran desmarque en la asistencia de Angeliño aunque al estar algo forzado no logró superar al guardameta rival. Aún así sus minutos fueron muy positivos.

El siguiente en debutar esta pretemporada debería ser Yeremay Hernández. El canario intentará disputar algunos minutos ante el Real Madrid aunque el club no arriesgará lo más mínimo. Yeremay trata de llegar a punto al estreno liguero tras unos meses marcados por la pubalgia que le ha impedido estar al cien por cien. Otros jugadores como Asp Jensen también han tenido que frenar en los últimos días aunque sus problemas no revisten gravedad.

El equipo afrontará el miércoles el Teresa Herrera ante el Real Madrid y el próximo lunes 17 de agosto arrancará de manera oficial la temporada tras su ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español.