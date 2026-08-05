Quagliata: "Tenemos un equipo joven, pero sin miedo para competir en Primera"

El lateral del Deportivo, Giacomo Quagliata, aseguró este miércoles desde la concentración de pretemporada en Italia que el equipo afronta con ilusión su regreso a Primera División y confía en que la juventud del vestuario no sea un impedimento para competir. "Tenemos un equipo joven, pero de calidad. Hay que fijarse en los jugadores con más experiencia, seguir mejorando cada semana y jugar sin miedo", afirmó.

El futbolista italiano explicó que la plantilla está aprovechando estos días de trabajo para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero frente al Elche, previsto para la próxima semana. Antes, el Deportivo disputará dos amistosos en Italia y cerrará la preparación con el Trofeo Teresa Herrera frente al Real Madrid.

Quagliata considera que esos encuentros supondrán una buena prueba para calibrar el nivel del equipo. "Nos enfrentamos a rivales muy buenos. Jugar contra equipos internacionales nos ayudará a corregir detalles, aprender cosas nuevas y saber en qué tenemos que seguir mejorando", señaló.

Preguntado por su posición en el campo, el defensa aseguró sentirse cómodo tanto en una defensa de cuatro como actuando como carrilero. No obstante, explicó que el sistema empleado por Antonio Hidalgo hace que, aunque el equipo inicie algunas fases con tres centrales, en tareas defensivas actúe como un lateral convencional. "Me gusta esta forma de jugar y la temporada pasada funcionó muy bien", apuntó.

Sobre el salto a Primera División, Quagliata recordó la exigencia de una competición en la que participan algunos de los mejores clubes de Europa, aunque insistió en que el Deportivo debe mantener la mentalidad que le llevó al ascenso. "LaLiga es uno de los campeonatos más importantes del mundo. Sabemos que todos los rivales son muy fuertes y tendremos que trabajar mucho cada semana para estar a su nivel", indicó.

El italiano también destacó que las incorporaciones realizadas este verano han incrementado el potencial del equipo. "Con los nuevos fichajes el nivel ha subido. Tenemos una plantilla amplia y con mucha calidad. Lo importante es centrarnos en el presente y preparar bien cada partido", explicó.

En cuanto a la competencia por un puesto en el lateral izquierdo, Quagliata elogió el trabajo del canterano Xavi Campos, que ha participado en la pretemporada con el primer equipo. "Es un jugador interesante, trabaja muy bien y tiene un gran futuro. Yo siempre intento entrenar al máximo, haya o no competencia", aseguró.

También fue preguntado por la posible llegada de Angeliño, una operación sobre la que evitó pronunciarse. "Solo escuchamos rumores. Mientras no sea oficial y no esté aquí, no podemos decir nada", respondió.

Por último, el lateral se refirió a la evolución de Yeremay Hernández, con quien comparte habitualmente la banda izquierda. Explicó que el extremo ya ha comenzado a reincorporarse a los entrenamientos tras su lesión y confía en que pueda reaparecer pronto, aunque evitó asegurar su presencia en el debut liguero. "Está mejorando y ojalá pueda estar, pero todavía no está completando todos los entrenamientos", concluyó.