Oficial: Angeliño llega al Deportivo en calidad de cedido con opción de compra

El Deportivo anunció por fin la contratación de Angeliño. El lateral de Coristanco llega al conjunto herculino en calidad de cedido y con una opción de compra. El acuerdo entre Dépor, Roma y jugador estaba cerrado y una vez superado el reconocimiento médico, la entidad herculina hacía oficial su llegada.

Angeliño ya comparte stage de pretemporada con sus nuevos compañeros en Italia. El jugador se incorporó el lunes y tras los reconocimientos médicos ya es jugador del Deportivo a todos los efectos. El lateral peleará por un puesto en el once con Giacomo Quagliata. El club refuerza de esta manera la demarcación que tenía más coja aunque su fichaje no será el último que afronte la dirección deportiva.

Trece años después Angeliño regresa a casa. Y lo hace tras una gran trayectoria por Europa. Reclutado por el City de Guardiola, el lateral también militó en grandes clubes como PSV, Mallorca, Leipzig, Galatasaray o Roma. El Dépor ha oficializado su llegada con un pequeño vídeo junto a Miguel Loureiro en el que le pregunta de dónde viene y en qué equipo quiere jugar: soy de Coristanco aunque vengo de la Roma y me gustaría jugar con el Deportivo.

Dicho y hecho. Angeliño refuerza una plantilla que el club considera de garantías para afrontar su regreso a Primera División. A doce días para el debut liguero, Hidalgo suma una nueva pieza importante que tratará de ponerse pronto a punto para poder ayudar a su equipo lo más rápido posible.