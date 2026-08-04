Ximo Navarro pide unidad entre el Deportivo y su afición: "Ojalá todo se pueda solucionar"

Uno de los capitanes del Deportivo, Ximo Navarro, hizo este martes un llamamiento a rebajar la tensión entre el club y parte de la afición tras la polémica generada por la campaña de abonados y el descontento expresado por varios sectores del deportivismo. Aunque evitó entrar en el fondo del conflicto, el defensa dejó claro que el vestuario desea que la situación se resuelva cuanto antes.

"Al final es algo que a nadie le gusta. Yo creo que siempre, desde que yo estoy aquí, he visto una unidad entre el club, la afición y los jugadores muy grande. Ojalá todo se pueda solucionar", afirmó durante una comparecencia ante los medios desde la concentración de pretemporada del Deportivo en Italia

El lateral considera que esa unión será una de las claves para afrontar una temporada exigente en el regreso del equipo a Primera División. "Creo que es muy importante para todos en esta temporada estar lo más unidos posible", señaló.

Ximo recordó además el peso que siempre ha tenido la grada de Riazor en el rendimiento del equipo. "Sabemos todos dentro del vestuario lo importante que es la afición para este club y para todos nosotros, porque ya no solo en los años que yo he estado aquí, sino también en los anteriores, han empujado siempre con nosotros", explicó.

El capitán admitió que los futbolistas viven esta situación desde una posición complicada. "Al final los jugadores estamos en medio de todo", apuntó, sin querer profundizar en una cuestión ajena al ámbito deportivo.

Un equipo ilusionado con el regreso a Primera

Más allá del conflicto con la campaña de abonados, Ximo transmitió el optimismo del vestuario ante el inminente inicio de la temporada en la máxima categoría. El defensa aseguró que el equipo afronta el reto "con muchas ganas" y convencido de que deberá elevar su nivel respecto al pasado curso.

"Después de años podemos volver a jugar en la Primera División española. Es un reto muy bonito para todos, para cada jugador y para el club. Tenemos que demostrar un nivel superior al de la temporada pasada porque así lo exige la categoría", afirmó.

El valenciano, uno de los jugadores con más experiencia en Primera de la plantilla, advirtió de la dificultad del campeonato. "Hay muchísima más calidad, jugadores más fuertes, más rápidos y cualquier error se paga. Te enfrentas a equipos con futbolistas internacionales y mucho potencial económico", explicó.

Pese a ello, se mostró convencido de que el Deportivo puede competir. "Tenemos un equipo para competir contra todos y, además de hacerlo, tenemos que ser capaces de disfrutar de jugar a ese nivel".

Elogios para Aubameyang y expectación con Angeliño

Durante su comparecencia también valoró los movimientos del mercado blanquiazul. Sobre la posible incorporación de Angeliño, reconoció que todavía no ha coincidido con él en la concentración, por lo que prefirió esperar a que el fichaje sea oficial.

En cambio, sí tuvo palabras de elogio para Pierre-Emerick Aubameyang, con quien ya comparte entrenamientos. "No me ha sorprendido porque todos sabemos el jugador que es, pero a la edad que tiene está a un nivel físico increíble. Sigue siendo muy rápido, muy potente y creo que nos va a dar muchísimo".

También destacó la apuesta del Deportivo por futbolistas jóvenes y aseguró que todos los refuerzos están dejando buenas sensaciones durante la pretemporada, una fase que considera fundamental tanto para la preparación física como para fortalecer la convivencia del grupo antes del estreno liguero.