LaLiga anuncia los horarios de la cuarta jornada de campeonato que se celebrará el primer fin de semana de septiembre

El Villarreal - Deportivo ya tiene fecha y hora. El conjunto coruñés visitará el Estadio de la Cerámica el sábado 5 de septiembre a las 21 horas. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de liga. Antes los de Hidalgo habrán recibido al Elche y al Valencia en Riazor y visitarán el estadio de La Rosaleda. Ese encuentro ante el Villarreal será el primero ante un rival de Champions que afronte el Dépor en el inicio de campeonato.

El Villarreal no se ha movido mucho hasta el momento en el mercado pero ha llevado a cabo un cambio importante en su banquillo. Íñigo Pérez, entrenador revelación la temporada pasada, relevaba en el cargo a Marcelino García Toral. Y todo ello a pesar de que el conjunto amarillo finalizó en tercera posición la temporada pasada tras sumar 72 puntos.

De esta forma el Dépor ya conoce los horarios y fechas de las cuatro primeras jornadas ligueras. Los coruñeses debutarán el lunes 17 de agosto a las 21 horas. En la segunda jornada visitará al Málaga el domingo 24 de agosto a las 21:30 horas y recibirá al Valencia en Riazor el domingo 30 de agosto a las 19:30 horas. En la quinta jornada los coruñeses visitarán el campo del Getafe.

El Dépor sigue preparando el inicio liguero. El equipo se encuentra en Italia realizando una gira y sumando entrenamientos. Mella y Yeremay ya han empezado a trabajar con el grupo y el objetivo es que puedan llegar de la mejor manera posible al inicio de liga.

Jornada 1: Deportivo - Elche: lunes 17 agosto a las 21 horas

Jornada 2: Málaga - Deportivo: lunes 24 agosto a las 21:30 horas

Jornada 3: Deportivo - Valencia: domingo 30 de agosto a las 19:30 horas

Jornada 4: Villarreal - Deportivo: sábado 5 de septiembre a las 21 horas