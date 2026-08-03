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El Deportivo se hace con Angeliño
El lateral de Coristanco se incorporará esta noche a la expedición deportivista que está de gira por Italia y pasará reconocimiento médico este martes
Se ha demorado algo más de lo esperado pero Angeliño y el Deportivo están a punto de juntar sus caminos. El jugador llega en calidad de cedido por una temporada y una opción de compra que oscilaría entre los dos y tres millones de euros en caso de cumplir una serie de objetivos tal y como ha adelantado el periodista italiano Gianluca di Marzio.
Angeliño conocerá esta misma noche a sus nuevos compañeros ya que se incorporará directamente a la gira italiana que está realizando el Deportivo. Mañana martes pasará reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato con la entidad herculina.
Su nombre sonó con fuerza desde el inicio del mercado pero la Roma no quiso desprenderse de él tan rápido. De hecho el deseo del jugador de volver a casa ha sido clave para que la negociación haya tenido éxito. Entró en el club con diez años procedente de las Escuelas Luis Calvo y se marchó al Manchester City en edad juvenil.
El club incorpora a un futbolista con experiencia en Champions League y una trayectoria con muchos éxitos. City, Mallorca, Leipzig, Galatasaray o Roma han sido algunos de los equipos en los que ha militado. Ahora deberá ponerse a punto tras una temporada difícil por las lesiones. Angeliño competirá con Giacomo Quagliata por un puesto en el once.