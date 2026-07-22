Las entradas para el Genoa-Deportivo ya están a la venta: precios desde 13,5 euros

Los aficionados del Deportivo que quieran acompañar al equipo en su amistoso de pretemporada frente al Genoa ya pueden adquirir sus entradas para el encuentro que se celebrará el 8 de agosto a las 20:30 en el estadio Luigi Ferraris.

La plataforma de venta del club italiano ha abierto este martes la comercialización de las localidades, con precios que oscilan entre los 13,50 y los 25,50 euros.

Las entradas más económicas tienen un precio de 13,50 euros, mientras que las más caras ascienden a 25,50 euros. La mayor parte de las localidades disponibles en las gradas intermedias se venden por 19,50 euros.

En el momento de la apertura de la venta había disponibilidad en todas las gradas del estadio, por lo que los seguidores deportivistas pueden elegir ubicación sin restricciones por ahora.

El choque ante el Genoa será uno de los compromisos internacionales de la pretemporada del conjunto blanquiazul y servirá para medir el nivel del equipo de Antonio Hidalgo frente a un rival de la Serie A italiana antes del inicio de la competición oficial.

A la venta 1.500 entradas para el amistoso de Oviedo

Esta mañana el RC Deportivo ha comunicado que pone a la venta un total de 1.500 entradas para el amistoso ante el Real Oviedo, al precio de 20 euros.

El proceso es exclusivamente telemático, dirigido a abonados y se puede llevar a cabo a través de la plataforma de Ticketing del club.

La venta finaliza el 23 de julio a las 23:59.