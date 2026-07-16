Aficionados del Deportivo se echan a la calle en contra de la campaña de abonos

Cientos de deportivistas se han concentrado este jueves por la tarde en la plaza de Pontevedra, en A Coruña, para protestar por la polémica generada en torno a la campaña de abonados de la temporada 2026-27 y en contra de las condiciones de Marathon Inferior. La Policía Nacional ha cifrado la asistencia en 1.200 personas.

Durante la marcha, que discurrió por San Andrés hasta las oficinas centrales de Abanca en la rúa Nova, los aficionados deportivistas corearon cánticos mostrando su rechazo a las últimas decisiones tomadas por el club blanquiazul. La cabeza de la manifestación mostraba una pancarta gigante con la frase 'O Dépor somos nós'.

A su llegada al edificio de la rúa Nova se leyó un manifiesto en la plaza de Pontevedra en el que representantes de Riazor Blues, Old Faces y la Federación de Peñas clamaron contra la directiva del club por las decisiones tomadas en el último mes. "Están atentando contra nuestra identidad, la de todo el deportivismo. Esa identidad que nos llega de orgullo por haber apoyado al Dépor con más fuerza en sus momentos más duros y que recibió muchos halagos por no abandonar a su club en esta etapa", señalaron. "Ahora, y coincidiendo con los 120 años de historia del club, desde la directiva deciden tratarnos como delincuentes en potencia", denunciaron.

En otra línea también denunciaron no poder ceder los abonos de los socios de Marathon Inferior a familiares y amigos, con motivo de la nueva normativa aplicada por el club.

La polémica

Convocada por la Federación de Peñas, la movilización rechaza las medidas impuestas a los socios de Marathon Inferior y la significativa subida de precios aplicada a los abonos para el próximo curso. La protesta se ha mantenido pese a que el club rectificó parcialmente este martes su decisión sobre el proceso de renovación de los carnés de esta grada.

Tras las críticas recibidas por parte de los abonados afectados, el Deportivo anunció que habilitará un procedimiento previo por internet para iniciar la renovación del carné de la temporada 2026-27, evitando así que los socios tengan que acudir inicialmente de forma presencial a la Oficina de Atención al Deportivista. De hecho, este mismo mediodía cerca de 1.000 abonados de esa grada ya habían completado su renovación aceptando el nuevo sistema.

Asimismo, días antes el Dépor anunciaba que creará un nuevo convenio con las peñas para buscar una "relación más directa, ordenada y alineada con las necesidades actuales y futuras de la entidad".

En el conjunto del estadio, el ritmo de renovaciones se mantiene en niveles similares al de la pasada temporada. La campaña conserva las bonificaciones para alrededor del 40% de los abonados, incorpora la posibilidad de contratar el suplemento para seguir al Deportivo ABANCA y al Fabril sin necesidad de disponer de un asiento del primer equipo masculino y mantiene un límite aproximado de 27.500 socios antes de abrir el periodo de cambios de localidad y nuevas altas.