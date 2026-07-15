El Deportivo se lanza a por Aubameyang

Aubameyang celebra uno de sus goles ante el Villarreal en una imagen de archivo REUTERS REUTERS

Bombazo en el mercado de fichajes con el Deportivo como protagonista. El conjunto coruñés, tal y como avanzan medios franceses como Foot Mercatto, está a punto de cerrar la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang.

El gabonés de 37 años cuenta con una trayectoria espectacular tras militar en clubes como Arsenal, Borussia, Barcelona, Chelsea u Olympique de Marsella. Sin ir más lejos la temporada pasada firmó buenos números repartidos de la siguiente forma: 30 partidos, 10 goles y 6 asistencias en League 1. En UEFA Champions League un total de 8 partidos, 3 goles y 4 asistencias y en Coupe de France: 2 partidos y 1 gol con un total de 2762 minutos.

Tras sondear el mercado en busca de un delantero de este perfil y tras haber estado cerca de firmar a Joselu Mato, el conjunto blanquiazul se habría lanzado a por Aubameyang como oportunidad de mercado.

En total acumula más de 400 partidos como profesional y en su aventura en Barcelona logró once tantos en liga. Su llegada completaría la delantera deportivista con Bil Nsongo y Zaka. El delantero marroquí cuenta con ofertas para salir pero Fernando Soriano anunció esta misma semana que la idea por el momento es seguir contando con él y será la pretemporada la que marque la continuidad o no de algunos futbolistas blanquiazules.