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El Deportivo se lanza a por Aubameyang
El delantero gabonés reforzará el ataque coruñés tal y como avanzó este miércoles la prensa francesa y llega tras completar una buena temporada en el Olympique de Marsella
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Bombazo en el mercado de fichajes con el Deportivo como protagonista. El conjunto coruñés, tal y como avanzan medios franceses como Foot Mercatto, está a punto de cerrar la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang.
El gabonés de 37 años cuenta con una trayectoria espectacular tras militar en clubes como Arsenal, Borussia, Barcelona, Chelsea u Olympique de Marsella. Sin ir más lejos la temporada pasada firmó buenos números repartidos de la siguiente forma: 30 partidos, 10 goles y 6 asistencias en League 1. En UEFA Champions League un total de 8 partidos, 3 goles y 4 asistencias y en Coupe de France: 2 partidos y 1 gol con un total de 2762 minutos.
Tras sondear el mercado en busca de un delantero de este perfil y tras haber estado cerca de firmar a Joselu Mato, el conjunto blanquiazul se habría lanzado a por Aubameyang como oportunidad de mercado.
En total acumula más de 400 partidos como profesional y en su aventura en Barcelona logró once tantos en liga. Su llegada completaría la delantera deportivista con Bil Nsongo y Zaka. El delantero marroquí cuenta con ofertas para salir pero Fernando Soriano anunció esta misma semana que la idea por el momento es seguir contando con él y será la pretemporada la que marque la continuidad o no de algunos futbolistas blanquiazules.