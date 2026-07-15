El Dépor deberá ejecutar las obras de la Torre de Maratón, en A Coruña, en un plazo de 12 meses

La semana pasada se daba a conocer que el Concello da Coruña daba luz verde al Deportivo de A Coruña para llevar a cabo las obras de remodelación en la emblemática Torre de Maratón del Estadio de Riazor. El club tiene como proyecto habilitar un mirador al que se accederá a través de un ascensor panorámico.

Este miércoles, 15 de julio, la alcaldesa, Inés Rey, daba cuenta de la aprobación de la licencia tras la reunión semanal de su Gobierno, así como del plazo de ejecución del que dispondrán. "Tendrán 12 meses para realizar las obras y tendrán 6 meses para empezarlas", indicó la regidora.

Según las primeras informaciones, el club contemplaría que el ascensor conecte el Museo del Dépor, inaugurado el pasado noviembre, con el mirador, integrándolo en los recorridos turísticos del estadio.

En agosto de 2025 se daba a conocer que el RC Deportivo estudiaba instalar un ascensor panorámico en la Torre de Maratón. Este símbolo deportivista construido entre 1939 y 1944, con 45 metros de altura y grado II de protección estructural en el PXOM, presenta actualmente deterioros: tiene patologías en el hormigón, filtraciones, humedades y alteraciones de su diseño original.

Los trabajos que se deberán acometer en la estructura pasan por la impermeabilización de la cubierta, la reapertura de huecos originales y retirada de elementos añadidos, la instalación de iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas. El proyecto incluye, además, el estudio para incorporar un ascensor panorámico.

El proyecto busca poner en valor el elemento, tan vinculado al estadio y que se ha quedado fuera de su perímetro desde la última gran reforma. Con la instalación del ascensor, se habilitará un espacio de visualización a altura del complejo deportivo que, conectado con el museo, permitirá dotar al visitante de una nueva experiencia.

Tras la decisión del Concello de A Coruña de renunciar a optar como sede del Mundial de fútbol, el Deportivo y el gobierno local alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo obras de mejora en el estadio de Riazor y su entorno urbano. Por lo que se acometerá una remodelación integral de las instalaciones deportivas, tanto del estadio como del Palacio de los Deportes.