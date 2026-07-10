Álex Petxarromán abandona el Deportivo

La operación salida del Deportivo avanza después de que este viernes el club haya acordado la marcha de Álex Petxarromán. El lateral abandona el conjunto coruñés tras dos temporadas, aunque el último año jugó cedido en el Andorra.

En un escueto comunicado el club dijo adiós a un futbolista que no pudo rendir como se esperaba. En su primera temporada disputó un total de 27 encuentros, 17 de ellos como titular. Su rendimiento fue bastante irregular y en ciertos momentos se vio superado por la presión de jugar en Riazor.

Por ello el club buscó una cesión esta temporada para ver su rendimiento. El Andorra se hizo con sus servicios pero el año no fue positivo para él. Empezó como titular pero pronto perdió esa condición. En total disputó 16 partidos, ocho de ellos desde el once inicial.

Con contrato hasta 2028, ambas partes han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador. Su nombre ha sonado con fuerza para reforzar al Ceuta, equipo que militará en Segunda División por segundo año consecutivo. Su salida del Dépor estaba clara porque el jugador ni siquiera fue citado para arrancar la pretemporada con el resto de compañeros.