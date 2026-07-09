Así eran los precios de los abonos del Deportivo en su última temporada en Primera División

La campaña de abonos del Deportivo sigue generando reacciones mayoritariamente adversas en las redes sociales. El rechazo es generalizado entre una afición que no termina de entender el gran incremento de precio en los abonos para la temporada 2026-2027. Por el momento el club no se ha pronunciado y la campaña de abonados continúa su curso.

Si echamos un vistazo atrás y comparamos los precios de esta temporada con los de la campaña de 2017-2018, la última que el club militó en la máxima categoría, el análisis resulta desalentador. Es cierto que la subida del coste de la vida en general ha sido bastante pronunciada pero en este caso los datos son muy claros.

En su última temporada en Primera División hacerse socio del Dépor oscilaba entre los 180 euros que costaba en Pabellón Inferior y los 595 de Tribuna Superior. Ocho temporadas después esos precios alcanzan los 320 euros y los 880 respectivamente.

Además, existían packs especiales para familias con dos adultos y un menor de 15 años por 999 euros en Tribuna Inferior Lateral o de 799 euros en Preferencia Superior Córner. Existía además una Grada Peñas situada en Preferencia Superior Córner Impar con precios de 280 euros por carné para peñas con un mínimo de diez peñistas, 320 euros para cinco peñistas o 400 para tres peñistas. Hoy esos abonos en Preferencia Superior alcanzan los 620 euros por persona.

Más allá del aumento de precio muchos aficionados han mostrado su decepción por la escasa empatía mostrada por el club hacia una hinchada que ha sostenido al equipo en una larga travesía por la tercera categoría del fútbol español.

La fidelidad no se ha tenido en cuenta en unas subidas que han superado en bastantes casos el 50% del importe desembolsado hace un año.