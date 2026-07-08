El deportivismo estalla contra el comunicado del club hacia los aficionados de Marathon Inferior: "No somos delincuentes"

La polémica está servida entre la afición y el Deportivo, cuando todavía se desconocen los nuevos precios de los abonos para la temporada del regreso del Deportivo de A Coruña a Primera División tras 8 años en el barro. Durante todo este tiempo, si de algo puede presumir el conjunto blanquiazul es del apoyo incondicional de sus seguidores, que nunca abandonaron al equipo y lo acompañaron incluso en los momentos más difíciles, tanto dentro como fuera de Riazor.

Sin embargo, un comunicado enviado ayer por el club a los abonados de Marathon Inferior hizo saltar las alarmas. En esta extensa comunicación, remitida exclusivamente a los socios de esta grada, el Deportivo informa de que el abono de Marathon Inferior pasa a considerarse una "modalidad específica" y advierte de que se reserva el derecho a la "expulsión inmediata del recinto, suspensión cautelar del título y derecho de acceso, revocación, pérdida o baja del abono" en caso de incumplimiento de las normas establecidas.

El enfado y sorpresa de los deportivistas

La renovación del abono de forma presencial y no online (como sí que pueden hacer el resto de abonados), y acreditando su identidad con un documento oficial identificativo en vigor; el uso del abono de forma intransferible, "no pudiendo ser cedido, prestado, transmitido, reenviado, compartido o utilizado por persona distinta de su titular", algo que sí podrán seguir haciendo el resto de abonados

También se implementarán controles más exhaustivos para acceder a la grada "en franjas horarias", así como la prohibición de utilizar banderas, pancartas, prendas, emblemas u otros que "incorporen simbología, mensajes o representaciones cuya utilización se encuentre prohibida por la legislación vigente".

Como era de esperar, la indignación en X (antes Twitter) ha sido conjunta por parte de toda la afición deportivista, y no solo de los abonados en la grada de Marathon Inferior. "Cuando parecía que ya teníamos asumida una subida del 30% en los carnets, estábamos ilusionados con los fichajes, la nueva marca de ropa y existía una gran unión del deportivismo, viene el club con un comunicado vergonzoso y cobarde y hace saltar todo por los aires", comentaba Jorge.

Muchos se lo tomaron como un ataque inexplicable hacia una sola grada. "¿Los abonados de Marathon Inferior tienen menos derechos que cualquier otro abonado? A ver cómo explicáis esto, sinvergüenzas", sentencia Riazor Football Cultura. "Que necesidade había de faltarlle o respecto a toda unha grada?", continúa Zipi.

Años y años animando al Deportivo, animando en cada partido dentro o fuera de Riazor, viajando para jugar contra equipos en campos con condiciones terribles, y ahora muchos de estos aficionados se sienten despreciados. "Cando veñan as malas, os que estaremos seremos os de sempre, os de Marathon. Non os das zonas VIP nin os que pagan as experiencias con nome en inglés. Coidade a vosa xente. Non somos delincuentes", decía Certi.

"Este comunicado que acabáis de mandar es la mayor vergüenza que he sentido en mi vida. ¿Me estás diciendo que por estar en Marathon Inferior mi asiento no está asegurado y me podéis echar en cualquier momento? Vergüenza me da", afirmaba Diego.

El ataque directo hacia los Blues es claro y evidente, algo que muchos también han tachado de incomprensible. "Somos unha das mellores afeccións de España grazas aos Blues. Riazor é un dos estadios máis impoñentes grazas aos RB. Temos os mellores tifos grazas aos RB. E, por suposto, se estamos en primeira e saímos do barro é porque os RB sempre estiveron", decía bien claro Bendita Tolemia, despertando el apoyo de miles de usuarios.

El Deportivo presentará hoy la campaña de abonados de la temporada 2026-2027 y todo apunta a que la polémica no cesará. Muchos de los aficionados piden que el club rectifique, e incluso la Federación de Peñas junto a Riazor Blues y Old Faces han emitido un comunicado pidiendo a los aficionados que no renueven su abono hasta que el club retire estas normas.

"¿Qué es lo que pretende hacer el club con los abonados de Marathon Inferior? No tiene absolutamente ningún sentido esa represión, os estáis volviendo locos, y lo peor es que os estáis volviendo en contra de vuestros aficionados", opinaba Manu.

Lo que está claro, es que el deportivismo ayer recibió una noticia que cayó como un jarro de agua fría antes de conocer los precios de los abonos con los que poder volver a ver al Dépor en Primera División. "O correo que recibimos onte os socios de Marathon Inferior é unha absoluta vergoña. 15 anos no meu asento, pagando cada ano relixiosamente, animando, rindo ou chorando, cun comportamento intachable e indo sempre que non traballaba, houbese temporal ou fosen horas vergoñentas", sentenciaba Nahir.