Amatucci en rueda de prensa.

Amatucci en rueda de prensa. UD Las Palmas

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Los agentes de Amatucci llegan este miércoles a A Coruña

El acuerdo con la Fiorentina y el futbolista es total y el jugador llegará en propiedad al Deportivo

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Lorenzo Amatucci se convertirá próximamente en nuevo jugador del Deportivo de A Coruña. El acuerdo entre Dépor, Fiorentina y futbolista es total y solo queda el anuncio oficial.

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De hecho los agentes del jugador tienen prevista su llegada a A Coruña en la tarde de este miércoles. Se trata de la agencia Gersh, la misma que representa a varios canteranos del Deportivo como Kevin, Noé, Barcia o Jairo entre otros.

El acuerdo es total y el italiano reforzará el centro del campo del conjunto coruñés. El futbolista llega tras militar cedido en la UD Las Palmas la temporada pasada donde se convirtió en un pilar fundamental para Luis García.

Con su llegada el centro del campo del Deportivo se encuentra poblado a la espera de que se agilice la operación salida. Con Villares, Riki, Gijselhart, Amatucci, Patiño y Jurado, el club deberá tomar decisiones y anunciar la salida de al menos dos jugadores.