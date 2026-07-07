TVG televisará todos los partidos de pretemporada del Deportivo

Tras varias semanas de negociación, la TVG ha anunciado un acuerdo con el Deportivo para retransmitir todos los partidos de pretemporada anunciados hasta la fecha. De esta manera los aficionados del Deportivo podrán ver la evolución de un equipo que se prepara para regresar a Primera División.

Los partidos anunciados tienen como rivales a Compostela, Lugo, Oviedo, St. Pauli, Fiorentina, Génova y Real Madrid. La idea es ir aumentando la exigencia con el paso de las semanas de entrenamiento.

El club sigue trabajando en la confección final de la plantilla y se esperan varios movimientos en los próximos días. Con la operación salida algo atascada, el conjunto coruñés está apostando en el capítulo de llegadas por un perfil muy concreto: jugadores jóvenes que llegan desde diferentes ligas europeas.

El canal autonómico se convertirá en referencia este verano tras anunciar la retransmisión de los partidos de los dos equipos gallegos que participarán en Primera División esta temporada.

Estos son los encuentros confirmados hasta la fecha:

Sábado 18 de julio : Compostela - Deportivo (Vero Boquete)

: Compostela - Deportivo (Vero Boquete) Sábado 25 de julio : Oviedo - Deportivo (Carlos Tartiere)

: Oviedo - Deportivo (Carlos Tartiere) Miércoles 29 de julio : Deportivo - Lugo (A Magdalena)

: Deportivo - Lugo (A Magdalena) Sábado 1 de agosto : St Pauli - Deportivo (Millerntor-Stadion)

: St Pauli - Deportivo (Millerntor-Stadion) Jueves 6 de agosto : Fiorentina - Deportivo (Curva Fiesole)

: Fiorentina - Deportivo (Curva Fiesole) Sábado 8 de agosto: Genoa - Deportivo (Luigi Ferraris)

Fecha sin confirmar: Deportivo - Real Madrid