El Deportivo 26-27 arranca la pretemporada con 27 jugadores

Abegondo reunió este lunes a la plantilla del Deportivo que comenzará a entrenar con la vista puesta en el primer encuentro de Liga ante el Elche el fin de semana del 14-15 de agosto.

Un total de 27 jugadores acudieron a la Ciudad Deportiva para iniciar la pretemporada. En este primer día los jugadores se han sometido a las típicas pruebas médicas que son la antesala del primer entrenamiento que será este martes.

Los focos en esta primera jornada estaban puestos en los nuevos fichajes del conjunto coruñés, el holandés Teun Gijselhart y Leo Román. También han sido importantes las ausencias. Jugadores como Bouldini, Rubén López, Diego Gómez o Chacón no han sido citados y todos buscan opciones para recalar en otros equipos.

El que tampoco ha acudido esta mañana al entrenamiento es Petxarromán. El lateral está muy cerca de sellar su pase al Ceuta tal y como adelantaron los compañeros de Riazor.org y ha podido confirmar Quincemil. Otros jugadores arrancarán la pretemporada con el Dépor sin sitio asegurado en la plantilla.

El club acelera en la operación salida mientras trata de perfilar la llegada de nuevos futbolistas. La prioridad sigue siendo el lateral izquierdo y la delantera aunque los fichajes llegarán prácticamente en todas las líneas.

Mañana martes los jugadores saltarán al césped de Abegondo y empezarán a preparar los diferentes amistosos programados para estas próximas semanas. El nuevo Dépor de Primera echa a andar en una temporada ilusionante.