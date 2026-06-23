El Dépor ya es de A Coruña: el 80% de los socios votan a favor de la modificación

El Dépor ha dado este martes un nuevo paso en la adaptación de la entidad a la normativa vigente. La Junta General Extraordinaria celebrada durante la mañana acordó modificar la denominación social del club para ajustarla a la legislación autonómica que establece el uso oficial del topónimo A Coruña.

La junta de accionistas, desarrollada con presencia notarial, contó con una representación cercana a la totalidad del capital social de la entidad, alcanzando el 99,864%. Todos los acuerdos incluidos en el orden del día recibieron el respaldo unánime de los accionistas presentes.

Antes de someter la cuestión a votación, la Junta conoció los resultados de la consulta realizada días atrás entre los abonados con derecho a participar. Más de la mitad del censo tomó parte en el proceso y una amplia mayoría se mostró favorable a la actualización de la denominación social del club, superando el 79% de los votos válidos emitidos.

Tras trasladar estos resultados a los accionistas, se procedió a la aprobación de la modificación estatutaria necesaria para incorporar oficialmente la referencia a A Coruña en la denominación social de la sociedad anónima deportiva. La propuesta salió adelante sin votos en contra ni abstenciones.

Con esta decisión, el Deportivo culmina un procedimiento que ha combinado la participación de la masa social y la validación de los órganos societarios. Además, la Junta autorizó al Consejo de Administración a realizar los trámites necesarios para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.