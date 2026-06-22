La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Riazor por la invasión de campo ante Las Palmas

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto el cierre del estadio de Riazor durante un mes y una sanción económica de 80.000 euros al Deportivo por los incidentes registrados durante la celebración del ascenso a Primera División el pasado 31 de mayo, tras el encuentro frente a la UD Las Palmas.

Según recoge el organismo dependiente del Ministerio del Interior, la propuesta se basa en una serie de hechos ocurridos una vez finalizado el partido, entre ellos la invasión masiva del terreno de juego por parte de aficionados, el uso de material pirotécnico, la retirada de asientos de las gradas y el arranque de fragmentos de césped.

El informe señala que estas acciones generaron situaciones de riesgo para la seguridad de los asistentes y provocaron daños en las instalaciones del estadio. Además, los servicios de Cruz Roja atendieron a cinco personas con lesiones leves durante la invasión del campo, aunque ninguna precisó traslado hospitalario.

Otro de los aspectos incluidos en la propuesta de sanción hace referencia a la relación de varios futbolistas con el grupo ultra Riazor Blues durante los festejos. La Policía Nacional recoge que, durante la vuelta de honor de la plantilla, dos jugadores accedieron a la zona de la grada ocupada por este colectivo y portaron banderas identificativas del grupo mientras celebraban el ascenso con los aficionados.

La Comisión recuerda que Riazor Blues está considerado un grupo cuyos integrantes han protagonizado hechos violentos en el pasado y que la normativa vigente prohíbe cualquier acto de promoción o apoyo hacia este tipo de colectivos.

Asimismo, el expediente también incorpora el vuelo no autorizado de un dron en el interior del estadio durante los actos de homenaje al equipo, una circunstancia que había sido expresamente prohibida en la reunión de coordinación de seguridad previa al encuentro por los riesgos que podía suponer para jugadores, trabajadores y espectadores.

No es definitivo

La propuesta conocida este lunes no supone todavía una sanción definitiva. El expediente deberá seguir ahora su tramitación administrativa antes de que se adopte una resolución firme sobre el posible cierre temporal de Riazor y la multa económica planteada para el club coruñés.

El Deportivo es uno de los tres clubes para los que la Comisión ha solicitado el cierre de sus estadios. También propone la clausura durante dos meses de los Campos de Sport de El Sardinero, del Racing de Santander, y durante un mes del Nuevo Pepico Amat, del Eldense, por incidentes registrados en las celebraciones de sus respectivos objetivos deportivos.