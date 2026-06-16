Los socios del Deportivo votarán desde este miércoles sobre el cambio de nombre

La consulta sobre el cambio de nombre del Deportivo de La Coruña para su adaptación a la toponimia oficial de la ciudad, abre este miércoles a las 9:00 horas. La consulta para los abonados de la entidad herculina se extenderá hasta el domingo 21 de junio a las 18:00 horas.

Se trata de una vieja reivindicación de parte de la afición que desea que el club pase a denominarse Deportivo de A Coruña o da Coruña en caso de hacerlo en gallego. La votación será vinculante y sólo se necesitará una mayoría simple. La votación será online aunque se ha habilitado un teléfono específico para los mayores de 65 años. Además los socios amigos que tengan más de 12 años también tienen la posibilidad de participar en esta consulta.

Esta iniciativa está encuadrada en los actos del 120 aniversario del club. Otro de los puntos importantes será el nuevo himno del club, misión que ha sido encomendada a Xoel López.

Además en los próximos días se conocerá quién será el proveedor de las nuevas camisetas del club y se lanzará la campaña de abonados.